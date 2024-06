"Ajude-me a Escrever": Google lança IA para Gmail e Docs no Brasil

A função ‘Ajude-me a escrever’ chegou em português para assinantes do Workspace e do Google One AI Premium - (crédito: Divulgação/Google)

São Paulo — O aguardado evento anual do Google no Brasil trouxe mais novidades em inteligência artificial para ferramentas disponibilizadas pela gigante da tecnologia. Dessa vez, a novidade abrange o Gmail e o Docs — plataformas de envio de e-mail e de edição de textos respectivamente. É que a função ‘Ajude-me a escrever’ chegou em português para assinantes do Workspace e do Google One AI Premium. O anúncio foi feito nesta terça-feira (11/6), em São Paulo.

Leia também: Brasileiros mandam 4 vezes mais áudios no WhatsApp do que outros países

No Gmail, os usuários podem redigir mensagens a partir das sugestões da inteligência artificial generativa. O recurso está a um clique, no botão ‘Ajude-me a Escrever’. Algumas das opções são:

Pedir ao Gmail para escrever um convite de aniversário ou uma apresentação a um potencial contato comercial

Aperfeiçoar um rascunho, tornando-o mais formal, conciso ou detalhado. Você pode informar à IA o tom em que quer o texto redigido, se mais empolgado ou formal, por exemplo

É possível modificar o rascunho do e-mail usando alguns dos atalhos disponíveis no botão:

Formalizar: torna o rascunho mais formal

Elaborar: adiciona detalhes para desenvolver o texto

Reduzir: reduz o rascunho

Sinto-me com sorte: atualiza o rascunho com detalhes criativos.

No Google Docs, o recurso aparece em um botão à esquerda: ‘Quero ajuda para escrever’. A IA escreve um novo texto ou reescreve o conteúdo, tornando-o mais formal, conciso ou detalhado. Aqui também aparecem algumas opções pré-programadas:

Tom: escolha Formal ou Casual

Resumir: apresenta os pontos principais do texto



Usar marcadores: formata o texto em uma lista com marcadores

Detalhar: adiciona detalhes com base no texto

Encurtar: torna o texto mais conciso

Reformular: reformula o texto

Personalizado: você também pode escrever o próprio comando para refinar o texto.

A evolução do Gemini

A versão mais avançada do Gemini, o chatbot do Google, também chega agora aos usuários no Brasil. O Gemini 1.5 Pro estará disponível no painel lateral do Workspace Apps junto ao Gmail, Docs, Drive, Apresentações e Planilhas. Segundo o Google, a IA em sua versão atualizada possibilitará responder a uma maior variedade de perguntas e fornecer respostas mais esclarecedoras, além de facilitar a geração de resumos, que aparecerão no painel lateral, sugestões de comandos e mais. Também é possível acessá-la no desktop, por meio da extensão para navegador - Gemini para o Workspace - e também no plano Google One AI Premium.

Funções avançadas para e-mails

Os usuários também poderão acessar o Gemini para Workspace no aplicativo do Gmail. Veja as novas funcionalidades:

Resumir e-mails: disponível para usuários do Workspace Labs e para todos os clientes do Gemini para Workspace e assinantes do Google One AI Premium;

Sugestão de respostas contextualizadas: disponível para usuários do Workspace Labs em dispositivos móveis e, a partir de julho, na web;

Fazer perguntas específicas para a IA na caixa de prompt: disponível para usuários do Workspace Labs em dispositivos móveis e, a partir de julho, na web.

* A jornalista viajou a convite do Google