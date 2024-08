João Campos decreta luto e abre investigação sobre desabamento em igreja

O prefeito de Recife (PE) e candidato a reeleição, João Campos (PSB-PE), garantiu a realização de investigações sobre o que causou o desabamento do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, na tarde desta sexta-feira (30/8). De acordo com ele, Defesa Civil e o Instituto de Criminalística avaliarão se há relação de causa com as placas solares, que foram colocadas no local recentemente.

"Agora é o momento que a equipe técnica vai poder fazer a avaliação. Tanto o Instituto de Criminalística, quanto a Defesa Civil, que tem área específica para isso vão averiguar. Os técnicos já estão na área e para poder fazer a avaliação, para poder, enfim, identificar o que é que aconteceu, de fato, e se tem alguma ligação ou não com a instalação recente de placas solares ou também se tem alguma outra medida estrutural que foi feita. Isso agora é o passo seguinte", declarou Campos em entrevista concedida em frente ao local do acidente.

De acordo com o prefeito, ao menos 21 vítimas foram resgatadas com vida e encaminhadas a unidades de saúde. Outras duas morreram no local.

"A prioridade absoluta é cuidar das vítimas, cuidar daquelas que estão nas unidades de saúde nesse momento. A maioria das vítimas atendidas tiveram escoriações leves, segundo o chefe do Samu, Dr Leonardo", comentou Campos.

A equipe de resgate conta com 32 bombeiros e 15 policiais militares ainda faz varredura no local para localizar se há mais vítimas.

"Vão fazer mais uma checagem com os cães do corpo de bombeiros para ver se tem mais alguma vítima, mas acreditamos que não tenha. E vamos torcer para que não tenha. Quando houve o desabamento, vários populares ajudaram a retirar várias pessoas, então, a gente ainda não tem o quantitativo de quantas pessoas estavam aqui na igreja. Mas vamos fazer agora uma abertura das vias que ficam entre os bancos para nos certificar que não houve nenhuma vítima fatal na estrutura metálica com as placas solares", acrescentou o candidato a reeleição de Recife.

Por fim, o prefeito lamentou o ocorrido e prometeu a reconstrução do Santuário, que estava em "contagem regressiva" de 100 dias para a Festa do Morro, tradicional festividade realizada na cidade.

"Toda a minha solidariedade às vitimas, a todas as famílias. Estamos diante de um santuário, que se mistura com a história do Recife, com a fé da nossa cidade. A gente sabe quantas vidas e famílias têm aqui como um espaço sagrado. É um momento de muita dor para a nossa cidade, muita solidariedade e a nossa equipe ficará de prontidão para fazer a mitigação da dor", finalizou.

O prefeito também decretou três dias de luto oficial no Recife pelas vítimas do desabamento.