Quem é Chrys Dias, influenciador investigado pela polícia por esquema ilegal

Chrys Dias se tornou alvo de uma operação do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), na manhã desta última quinta-feira (29/8), em virtude de um esquema ilegal de divulgação e arrecadação de valores de jogos de azar.

A investigação, liderada pela 3ª Delegacia DCCiber (Investigações sobre Violação de Dispositivos Eletrônicos e Rede de Dados) apurou que ele e sua esposa, Débora Paixão, operam os sorteios de forma irregular. Deste modo, foram apreendidos oito computadores e seis carros de luxo em imóveis do casal, nas cidades de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, e Itupeva.

De acordo com a polícia, Chrys e Débora reuniram os principais itens do patrimônio em um imóvel de alto padrão no interior paulista: oito equipamentos de informática utilizados no esquema, além de ter sido recolhido R$ 3 mil em dinheiro.

Mas, quem é Chrys Dias?

Chrys Dias é natural de uma favela situada em Capão Redondo, de São Paulo. Atualmente, ele possui quase 8 milhões de seguidores no Instagram, e começou como jogador de futebol, além de vendedor de produtos réplicas de marcas famosas.

Ele ganhou notoriedade em virtude de sua amizade com MC Ryan SP, além de mostrar sua rotina diária nas redes sociais, e realizar divulgação de sorteios online, onde oferece prêmios como: celulares, apartamentos, casas e carros de luxo, como uma BMW i8.

