Dead Fish toca de graça no Festival Backbone, neste sábado (31/8), no Gama

A banda Dead Fish será a atração principal do Festival Backbone, que acontece neste sábado (31/8), de graça, a partir das 14h, no estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama. Esta é a primeira vez que o grupo capixaba se apresenta na região administrativa, que receberá ainda com as bandas Nume Consense, Cezar Degraf, Intokáveis, As verdades de Anabela e Sonda Mãe. Os ingressos podem ser retirados no Sympla.

Casa de importantes páginas do rock brasiliense, o Gama volta a receber um grande show em um evento diversificado. “O Gama é um polo da transversalidade do rock. A cidade carrega bastante história na cultura do estilo. Trazer a Dead Fish ao nosso cartão postal é uma honra e eu, como agente cultural, me sinto na obrigação de fazer isso pela comunidade gamense”, afirma o produtor Michel Glauber.

O Festival Backbone unirá conscientização, música e arte, com o intuito de gerar novas experiências que vão além da música. Por isso, a organização, além dos shows, preparou desfile pet, feira de adoção, exposição de artesanato, gastronomia, cultura geek, entre outras.

Para o baterista Daniel Gurincrível, da banda Intokáveis, participar do evento pela primeira vez demonstra como o público tem clamado pelo rock nas regiões administrativas. “Tocar ao lado de bandas como a Dead Fish, Nume Consense, Cezar Degraf, Sonda Mãe e As Verdade de Anabela é uma honra, e, ainda mais, fazer esse show para um público como o do Gama, que é apaixonado por rock. Queremos levar essa experiência para as pessoas, para que elas tragam cada vez mais fãs.”

Muito mais

O Backbone contará ainda com um lado social, voltado ao cuidado animal. A organização levará ao público a oportunidade de adotar animais que precisam de um lar, o trabalho de artesãos do Distrito Federal e a cultura Geek, que vem tomando cada vez mais os eventos para os mais conhecedores do mundo nerd.

Serviço

Festival Backbone



Data: sábado (31/8)

Abertura dos portões: 14h

Local: Estacionamento do Estádio Bezerrão, no Gama

Entrada: Gratuita, mediante a retirada de ingresso na plataforma Sympla