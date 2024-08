Longa inspirado em romance de Walcyr Carrasco se passa em Campos do Jordão

As filmagens de Juntos para sempre, inspirado no livro homônimo do autor Walcyr Carrasco, começaram no inicio de agosto em Campos do Jordão. A obra literária de 2013 está sendo transformada em filme pelas mãos da produtora Jackeline Barroso, com roteiro de Regiana Antonini — que também interpreta as personagens Amaranta e Angela — e Fausto Galvão. A direção é de Adolpho Knauthe quem assina a fotografia é Daniel Talento.

Assim como em Alma gêmea, novela em reprise na Globo, a obra de Walcyr Carrasco mergulha na atmosfera espírita.

Protagonizada por Flavio Tolezani (de Dom) e Fernanda Lasevitch (de Elas por elas), o romance gira em torno de Alan, um advogado bem-sucedido, que tem um sonho recorrente no qual jura amor eterno a uma jovem, que acaba morrendo queimada em uma fogueira. Em uma viagem ao interior, ele se depara com uma mulher idêntica à de seu sonho, que foge ao vê-lo.

O elenco traz, ainda, Carlos Vereza, Marcelo Serrado, Rafael Zulu, Alexandre Barillari e Juliana Caldas.