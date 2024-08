Suspensão do X: saiba como criar contas em redes sociais parecidas

Com o bloqueio do X, ex- Twittwer, no Brasil na tarde desta sexta-feira (30/8), muitos usuários estão à procura de novas opções. Redes sociais como Threads e Bluesky apresentam propostas semelhantes ao antigo Twitter, com foco em mensagens curtas. Veja a seguir alternativas e como criar contas em redes sociais parecidas:



Threads

O Threads foi desenvolvido pela Meta e lançado em julho de 2023 para competir com o Twitter. A interface é bastante semelhante ao X, apresentando um feed de postagens predominantemente textuais — embora os usuários tenham a opção de compartilhar fotos e vídeos — permitindo que as interações ocorram em tempo real.

Para se cadastrar na plataforma, é necessário dispor de uma conta no Instagram. A configuração do perfil é realizada por meio do Instagram. Ao instalar o aplicativo do Threads, é imprescindível fazer login com a conta do Instagram para aproveitar as funcionalidades da plataforma.

Bluesky

A rede social Bluesky foi desenvolvida pelo criador e ex-CEO do Twitter, Jack Dorsey. Nela há possibilidade de uma integração entre plataformas, além de um maior controle sobre o consumo de conteúdos.

Para criar um perfil, o usuário deve clicar em “create a new account” e inserir os dados solicitados, como data de nascimento, endereço de e-mail e uma senha. A contas podem ser criadas por meio do site ou do aplicativo.

Mastodon

Ao contrário das redes sociais maiores, a Mastodon é gratuito e livre de anúncios. É desenvolvida por uma organização sem fins lucrativos dirigida por Eugen Rochko, e é apoiada por crowdfunding.



As contas devem ser criadas por meio do site da rede social. O primeiro passo para criar uma conta na plataforma é clicar no menu suspenso que está escrito “velocidade de inscrição” e defina-o como “instantâneo”. Este passo permite que você veja com quais servidores você pode se conectar de forma imediata. Na sequência, você escolherá um servidor.

A rede social oferece servidores de interesse geral, como mastodon.world. Além de servidores regionais, o sfba.social, por exemplo, que é direcionado à pessoas na área da baía de São Francisco. Também há a opção de servidores voltados para vários interesses.

Reddit

O Reddit é uma plataforma onde os usuários têm a liberdade de criar, publicar e comentar sobre diversos tipos de conteúdo. Ao contrário do X, é permitido escrever textos mais extensos, como artigos, além de poder usar vídeos e imagens como base para as publicações.

Dentro do site ou do aplicativo da rede social, é possível estabelecer um perfil utilizando um endereço de e-mail ou conectando-se através de um número de telefone ou dos perfis do Google ou Apple.

Tumblr

O Tumblr é uma rede social que possibilita aos usuários montar seu próprio blog e seguir os blogs de outras pessoas. Nela os usuários têm a liberdade de personalizar sua página para refletir sua identidade e podem acompanhar as postagens de suas contas preferidas em uma linha do tempo. É permitido curtir, reblogar e comentar essas postagens.

Tanto no site quanto no aplicativo, é viável criar um perfil utilizando um endereço de e-mail ou conectando-se por meio de um número de telefone ou das contas do Google e da Apple.