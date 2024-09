Justiça mantém prisão de Deolane Bezerra após audiência de custódia

As investigações conduzidas pela Polícia Civil de Pernambuco, juntamente com a Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol), e as polícias civis de São Paulo, Paraná, Paraíba e Goiás, tiveram início em 2023. Conforme o inquérito, a quadrilha usava várias empresas de eventos, publicidades, casas de câmbio, seguros e outras para lavagem de dinheiro feita por meio de depósitos e transações bancárias.



O Correio entrou em contato com a defesa de Deolane Bezerra e aguarda retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

OAB se manifestou sobre o caso Em resposta ao Correio, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) da seção de São Paulo, falou sobre o ocorrido. "A OAB SP apura toda e qualquer infração que chegue a seu conhecimento por intermédio de representação ou diante de fato divulgado em canais de comunicação. Por força do Art. 72, parágrafo 2, da Lei Federal 8.906/94, os processos são sigilosos e não permitem qualquer divulgação de providências eventualmente adotadas, nem mesmo acerca de sua instauração, sendo que o sigilo vigora até que haja decisão condenatória irrecorrível que tenha penalizado o advogado (a) com suspensão ou exclusão dos quadros da OAB"