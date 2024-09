Fãs de Deolane Bezerra acampam em frente a presídio no Recife

A Dra. Deolane Bezerra permanece no presídio Colônia Penal Feminina do Recife, conhecido como Bom Pastor, desde a última quarta-feira (4). No entanto, fãs da influenciadora estão acampando no local, muitos ainda continuam chegando, esperando as visitas das irmãs da influenciadora.

Além de Deolane, Solange Bezerra, mãe da beldade, está no presídio. Em seu perfil do Instagram Deolane chegou a divulgar uma carta que escreveu após ser presa. No texto, ela tranquiliza os fãs, se diz injustiçada e ironiza a prisão afirmando que está "enjaulada".

"Estou passando aqui para tranquilizá-los e afirmar mais uma vez que estou sofrendo uma grande injustiça. É notório o preconceito e a perseguição contra minha pessoa e minha família, mas isso tudo servirá para provar mais uma vez para todos vocês que não pratico e nunca pratiquei 'crimes'. (...)", escreveu ela.

E continuou: "Peço orações para todos vocês. Obrigada pelo carinho. Já, já estou aqui de novo. Esquece que a mãe está enjaulada. 'Só para descontrair'", brincou Deolane. Na carta, Deolane lamenta também a prisão da mãe, Solange Bezerra, que passou mal ao ser levada pelos policiais.

"Confesso para vocês que estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria 1 ano, 10, 20 ou mais para provar minha inocência, mas com ela, não", Lamentou ela.