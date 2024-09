Policial que morreu ao cair de cavalo no 7 de setembro foi promovido ontem

O policial militar de São Paulo Paulino Cristovam da Silva, que morreu, neste sábado (7/9), ao cair do cavalo durante o desfile de 7 de setembro, havia sido promovido ao cargo de Subtenente essa semana. A portia da publicação da promoção foi publicada no Diário Oficial de São Paulo nesta sexta-feira (6/9).

Paulino foi promovido obedecendo o critério de antiguidade. Ele integrava a Polícia Militar de São Paulo há 32 anos. Conforme nota publicada pela cavalaria, Paulino Cristovam da Silva iniciou sua carreira na PMESP em 30 de abril de 1992 e apresentou-se ao Regimento de Polícia Montada "9 de Julho"em 1996 e serviu àquela unidade por diversas vezes. A corporação definiu a recente promoção de Paulino como merecida e elogiou a atuação do subtenente ao longo dos anos.



"Com uma conduta brilhante, humilde e assertiva, desempenhou suas funções de forma profícua e eficiente, com total aceitação do grupo, tanto de seus subordinados quanto de seus superiores, uma vez que a sua camaradagem e alegria contagiante foram características marcantes, condição que sempre proporcionou um ambiente de trabalho harmonioso e produtivo, sendo alvo de elogios por parte de todos os policiais militares que desfrutavam de seu convívio", afirma a nota.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo emitiu nota de pesar e informou que investiga a causa da morte do policial. O governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas, também lamentou a morte do policial através de uma publicação nas redes sociais.

Confira nota da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo



A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, zona norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação.

Confira a nota do Governador de São Paulo Tarcisio de Freitas



Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos.

Confira nota da Cavalaria de São Paulo na íntegra

A família policial-militar lamenta, com profundo pesar, a perda de nosso companheiro: Subtenente PM Paulino Cristovam da Silva. O policial militar iniciou sua carreira na PMESP em 30 de abril de 1992 e apresentou-se inicialmente em 1996 no RPMon “9 de Julho”, servindo nesta centenária unidade por diversas vezes, desde Soldado, Cabo, Sargento trilhando a recém e merecida promoção à Subtenente PM.

Uma Instituição quase bicentenária, tem sua história construída pelo trabalho e empenho de muitos, que dia a dia se entregam a fazer o que amam e a defender o que acreditam, sem esmorecer frente às dificuldades.

Certamente o Subtenente PM Cristovam é parte dessa história!Nesse momento de dor, unimos nossos sentimentos aos da família e elevamos nossos pensamentos a Deus, rogando-lhe que por meio de seu grande amor possa consolar os corações e curar as feridas dessa separação.

O Subtenente PM Cristovam é filho do Sr. João Manoel da Silva e da Srª Maria Emídia da Silva.“Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. (2 Timóteo 4:7)”CLODOALDO DONIZETTI DA CRUZTen Cel PM Comandante