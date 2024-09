Bolsonaro passa mal e é levado a hospital em São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi levado ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã deste sábado (7/9) depois de passar mal. Segundo fontes próximas, ele estaria com sintomas de gripe e teria sentido falta de ar. Ele e seus apoiadores estão na cidade para participar de um ato convocado por partidos da extrema-direta para o feriado 7 de setembro, com objetivo pressionar pelo impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Mais cedo, em suas redes sociais, Bolsonaro havia postado um vídeo confirmando sua presença na manifestação às 14h:

“Estarei na paulista participando de um grande ato em defesa da nossa liberdade”, escreveu. Ele pediu aos seus apoiadores não comparecerem em nenhum ato cívico patrocinado pelo governo federal. Na sexta-feira (6/9), p ex-chefe do Planalto esteve em Juiz de Fora (MG) para apoiar o candidato Carlos Evangelista à Prefeitura do município e aproveitou para convocar a militância para a manifestação do feriado.