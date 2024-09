Jovem grávida de 16 anos é morta pelo namorado em jogo de roleta-russa

Polícia Militar do Ceará - (crédito: Reprodução/Polícia Militar do Ceará)

Uma adolescente grávida de 16 anos foi morta pelo namorado na quinta-feira (5/9), na cidade de Ibiapina, interior do Ceará. O suspeito foi preso e disse à polícia que os dois estavam jogando roleta-russa com um revólver calibre 38. quando a arma disparou. As informações são do G1.

Roleta-russa é um jogo que consiste em girar uma arma municiada sobre a mesa e não saber de que forma e contra quem ela será disparada.

A adolescente foi socorrida em um hospital da cidade, mas não sobreviveu ao disparo. O bebê também morreu. O suspeito de tê-la assassinado tem 18 anos, e foi preso em flagrante pela Polícia Militar cearense. Ele já tinha passagens pela polícia, quando menor, por atos análagos a tráfico e homicídio

Airlon portava um revólver e 470 gramas de maconha, no momento em que foi preso. O casal se relacionava há cerca de um mês, de acordo com o rapaz.

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará afirmou que o caso da morte da adolescente de 16 anos é investigado pela Polícia Civil do estado como feminicídio.

"A Polícia Civil pediu que a prisão fosse convertida em preventiva pelo crime de feminicídio sendo já concedida pelo Poder Judiciário. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Ibiapina, unidade da PCCE da região que investiga o crime de feminicídio", diz a nota.

Confira nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará na íntegra

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga um crime de feminicídio, registrado na tarde dessa quinta-feira (05), no município de Ibiapina - Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado.

Na ocasião, uma adolescente, de 16 anos, foi morta por disparo de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas e capturaram o companheiro da vítima, um homem, de 18 anos, com o suspeito foram apreendidos um revólver e 470 gramas de maconha.

O homem, que já respondia a atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas quando era adolescente, foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá, onde foi autuado em flagrante por homicídio doloso, tráfico de drogas e organização criminosa.

A Polícia Civil pediu que a prisão fosse convertida em preventiva pelo crime de feminicídio sendo já concedida pelo Poder Judiciário. O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Ibiapina, unidade da PCCE da região que investiga o crime de feminicídio. O homem encontra-se à disposição da Justiça