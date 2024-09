Duas mulheres morrem em colisão frontal, no inteior de Goiás

Duas mulheres morreram em um acidente na GO-326, na cidade de Anicuns, a 82 quilômetros de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, dois carros de passeio se envolveram no acidente e bateram de frente.

Além das duas vítimas fatais, outras duas pessoas ficaram feridas. Uma delas foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. A outra, ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada com técnicas especializadas.

O acidente ocorreu na manhã do feriado de 7 de setembro, por volta das 9h40, mas só no começo da tarde o trabalho de remoção e atendimento das vítimas foi concluído.

Confira nota do CBMGO

No dia 7 de setembro de 2024, às 9h40, os bombeiros de Trindade foram acionados para um grave acidente de trânsito na GO-326, envolvendo uma colisão frontal entre dois veículos, em Anicuns. Ao chegarem ao local, a equipe encontrou a situação crítica: uma vítima havia sido transportada por terceiros, outra estava sendo atendida pelo SAMU de Anicuns e duas vítimas, ambas do sexo feminino, já estavam em óbito.

Os bombeiros auxiliaram o SAMU na imobilização e transporte de uma vítima para a viatura. Em seguida, concentraram seus esforços na retirada da vítima que estava presa nas ferragens do veículo Siena. A equipe da ASA-121 realizou a estabilização do veículo e, com técnicas especializadas, rebatou o teto e abriu a porta do passageiro direito para garantir que não havia outros ocupantes.O ABTS-17 ficou responsável pela segurança do local e auxiliou nas operações.

Após a confirmação de que não havia mais vítimas no veículo Siena, a cena foi liberada pela Polícia Técnica Científica. A vítima presa nas ferragens foi retirada e entregue ao IML, encerrando os trabalhos de resgate às 13h53.