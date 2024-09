Pontos turísticos são fechados na Chapada dos Guimarães por causa do fogo

Desde 21 de agosto, 10 mil hectares do Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, foram destruídos por incêndios, que seguem sem controle. Neste contexto, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) fechou por tempo indeterminado quatro pontos turísticos da chapada.

Foram interditados os atrativos Véu de Noiva, Cachoeirinha, Circuitos de Cachoeiras e Morro São Jerônimo, segundo Fernando Xavier, chefe do Parque.

Entre 1º e 4 de setembro, 35 focos de calor foram registrados no parque. As chamas tomaram força em 21 de agosto fora da área de conservação, porém subiram até as áreas mais altas pelas encostas e alcançaram o parque. O calor, a estiagem e a vegetação seca ajudaram a propagar rapidamente o incêndio.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Mato Grosso, 26 militares estão empenhados em combater as chamas na chapada, com apoio de um avião para o lançamento de água e oito veículos. Além disso, 35 brigadistas do ICMBio atuam em conjunto com os bombeiros.

O Mato Grosso foi o estado do Brasil que mais queimou desde janeiro deste ano, de acordo com dados do Programa BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Em agosto, foram mais de 13,6 mil focos no estado, número que supera o total de focos de janeiro a julho de 2024.

Somente em agosto, o Mato Grosso teve 1,6 milhão de hectares destruídos pelo fogo. No ano todo, são cerca de 3 milhões de hectares devastados em todo o território mato-grossense, conforme dados do Instituto Centro de Vida (ICV), com base em pesquisas da Administração Nacional dos Estados Unidos de Aeronáutica e Espaço (Nasa).