PM mata pai de ex-namorada após vítima prestar queixa em delegacia

Um policial militar matou um homem de 47 anos com seis tiros em Belém do São Francisco, em Pernambuco, no sábado (7/9). Segundo testemunhas, a vítima foi morta após denunciar o militar por invadir a chácara da família e ameaçá-lo durante uma discussão horas antes do crime.

O policial teve um relacionamento com uma das filhas do homem que foi assasinado. Inclusive, o motivo da briga entre os dois foi porque a vítima não aprovava a relação da filha com o militar.

"Ele controlava ela como se fosse boneca. Proibia de sair com a própria irmã, com os amigos. E a gente sempre ficava com medo porque ele poderia chegar no local e atirar em todo mundo. Em qualquer lugar, ele atira para cima e ninguém fala nada. Parece que todos ficam com medo quando se trata de um policial", disse uma testemunha ao g1.

O policial que atirou no homem de 47 anos fugiu após o crime. A Polícia Civil investiga o caso. Em nota enviada ao Correio, a Corregedoria da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informou que tomou conhecimento do ocorrido e vai abrir um processo disciplinar contra o policial militar, que não teve o nome divulgado pelo órgão.