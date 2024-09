Nove estados estão em alerta de baixa umidade; saiba quais

Goiás, Tocantins, Piauí, Maranhão, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo estão em alerta vermelho para baixa umidade nesta segunda-feira (9/9). O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é válido até o fim do dia.

As regiões afetadas são o sul do Mato Grosso, o centro e norte do Mato Grosso do Sul, praticamente todo Goiás, o sul de Tocantins, as partes oeste de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, além do extremo sul do Maranhão e Piauí. Nessas regiões, a umidade permanece abaixo de 12%.

Campo Grande (MS) e Goiânia (GO) registraram 11% de umidade durante a tarde de hoje. Também estão em alerta para baixa umidade, entre 12% e 20%, partes de Rondônia, Pará, Distrito Federal e Paraná. O aviso do Inmet para essas regiões vale até as 20h.

Onda de calor

Ao menos oito estados estão em perigo para onda de calor que iniciou no domingo (8) e segue até a próxima quinta-feira (12). As temperaturas devem ficar 5º C acima da média mensal dos locais.

As áreas afetadas são Rondônia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e partes do Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Minas Gerais.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há uma "massa de ar extremamente seca e quente cobrindo quase todo o território nacional, trazendo temperaturas muito altas em grande número de estados e umidade relativa do ar baixíssima". As temperaturas podem alcançar 45ºC.