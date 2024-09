Lotofácil da Independência: 86 apostas dividem o prêmio de R$ 206 milhões

O prêmio recorde da Lotofácil da Independência — de R$ 206 milhões — teve 86 apostas ganhadoras em todo o país, em que os apostadores acertaram 15 dezenas. Cada uma vai receber R$ 2.354.726,28.

O sorteio deste concurso especial 3190 ocorreu na noite desta segunda-feira (9/9), em São Paulo. Ao todo, seis apostas do DF acertaram as 15 dezenas.

As apostas com 15 acertos foram registradas no DF (6) e nos estados de Alagoas (1), Amazonas (1), Bahia (3), Ceará (2), Espírito Santo (1), Goiás (9), Maranhão (2), Minas Gerais (13), Mato Grosso (3), Mato Grosso do Sul (1), Paraíba (2), Pernambuco (2), Paraná (9), Rio de Janeiro (3), Roraima (1), Rio Grande do Sul (2), Santa Catarina (5) e São Paulo (19).

Os 15 números sorteados foram os seguintes: 03-04-05-06-10-12-13-15-16-18-19-21-22-23-25.

Ainda há vencedores que acertaram de 11 a 14 dezenas. Confira os números e valor dos prêmios

14 acertos - 12.294 apostas: prêmio de R$ 1.353,14

13 acertos - 360.015 apostas: prêmio de R$ 30,00

12 acertos - 4.072.967 apostas: prêmio de R$ 12,00

11 acertos - 21.478.821 apostas: prêmio de R$ 6,00

Você pode conferir os outros premiados aqui.