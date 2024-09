Brazilian Fashion Day dá ênfase à moda nacional e à inclusão em Nova Iorque

Nesta terça-feira (10/9), Nova York recebe o Brazilian Fashion Day, fruto da iniciativa do Consulado Geral do Brasil em Nova York, em parceria com o Plano Feminino de Vivi Duarte e a YUSNYC.COM, das brasileiras Maria Laura Litterio e Janine Bitencourt. O desfile conta apenas com marcas sustentáveis e celebra a criatividade e o talento de diferentes designers brasileiras. Tudo acontece na semana do New York Fashion Week e tem como foco destacar a diversidade e a força da mulher brasileira.

"A ideia nasceu quando o Consulado do Brasil em NY criou uma plataforma chamada EMuB, Espaço da Mulher Brasileira, que conta com um rico conteúdo, inclusive sobre empreendedorismo feminino. O nosso intuito é divulgar a Moda Brasileira Sustentável e Diversa na semana do NYFW", ressalta Janine Bitencourt da YUS.

No Brazilian Fashion Day desfilarão mulheres da comunidade de expatriadas em NY, nordestinas, trans, imigrantes, periféricas e empreendedoras, todas unidas pelo propósito de promover a moda sustentável pelo mundo. O evento também conta com o talento de profissionais brasileiras responsáveis pelo cabelo e maquiagem das modelos.

"A primeira edição do Brazilian Fashion Day aconteceu em fevereiro e tivemos a participação de 20 marcas brasileiras, misturadas em 10 looks na passarela. Já nessa edição, ampliamos para 40 looks, para mostrar melhor o talento das 4 designers cujo trabalho representa o que tem de mais criativo, ético e sustentável na moda brasileira atualmente" ressalta Maria Laura Litterio, responsável pela curadoria do evento e fundadora da YUS.

Entre as marcas participantes estão a Isaac Silva, da ativista trans Isa Silva, uma das mais relevantes atualmente no cenário da moda brasileira, desafiando o preconceito racial com criações repletas de referências afro-brasileiras e indígenas. Já a Bela Brand levará a coleção Horizonte, produzida pela ONG Ecotece, que fortalece populações vulneráveis; a Babu Design apresentará produtos desenvolvidos a partir de resíduos industriais e feitos por mulheres em vulnerabilidade social; por último a Ventana, marca de sua moda upcycling, que dá nova vida a peças de segunda mão, sobras e materiais que seriam descartados.