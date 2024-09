Funap-DF lança concurso cultural para reintegrar sentenciados pela arte

Sistema penitenciário do Distrito Federal. Polícia Penal do Distrito Federal. Policial penal DF. - (crédito: Agência Brasília/Divulgação)

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (Funap-DF), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus-DF), lançou o 1º Concurso Cultural de Redação, Poesia e Desenho, em celebração aos seus 38 anos de atuação.

Aberto aos sentenciados vinculados ao trabalho externo por meio da Funap, o concurso ocorrerá entre setembro e outubro, oferecendo prêmios em dinheiro e certificados aos três melhores colocados de cada categoria, além de ser uma importante vitrine para a valorização da arte como ferramenta de transformação social. A premiação pode chegar até R$ 2.000.

A competição tem como foco incentivar a expressão artística entre reeducandos e promover a reflexão sobre o papel do trabalho no processo de ressocialização.

As inscrições estarão abertas a partir desta terça-feira (10/9) até 30 de outubro, com o tema central “A importância do trabalho no processo de ressocialização do sentenciado”.

O projeto busca envolver tanto os reeducandos quanto a sociedade no debate sobre a reintegração social e profissional. A premiação será uma oportunidade única de reconhecimento dos talentos artísticos desenvolvidos dentro do sistema prisional.

A iniciativa tem a colaboração técnica do Centro Educacional 01 de Brasília (CED 01).

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania

