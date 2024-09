Acidente com BRT deixa ao menos 64 feridos no Rio de Janeiro

Um BRT causou um acidente na manhã deste sábado no Rio de Janeiro ao colidir com um pilar do elevado do Gasômetro. Ao menos 64 pessoas ficaram feridas e 57 delas foram encaminhadas para o hospital.

A suspeita, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) ao Correio, é de que a colisão ocorreu após o motorista ter um "mal súbito". O homem ficou preso nas ferragens do BRT por 3 horas até ser resgatado. Ele foi encaminhado para o hospital com ferimentos graves.

Em nota, a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ), informou que realiza diligências no local, está ouvindo as vítimas e fará perícia. O caso foi registrado na 17ª DP (São Cristóvão).

Nas redes sociais, o Centro de Operações do Rio, informou que uma faixa da pista precisou ser bloqueada para o resgate das vítimas.

Nota da Polícia Civil do Rio de Janeiro

O Governo do Estado está atuando de forma integrada com seus órgãos para o rápido socorro e atendimento às vítimas do acidente envolvendo um ônibus do sistema BRT, neste sábado (21.09), no Centro do Rio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado pela manhã e mobilizou quatro quartéis da corporação, com 8 viaturas, sendo 4 ambulâncias. Na operação, foram utilizadas ainda 19 ambulâncias do Samu-RJ, um carro de intervenção rápida e uma ambulância de desastres, usada para fazer a triagem de feridos.

Até o momento, há registro de 64 vítimas: sete atendidas e liberadas no local e 57 removidas para unidades hospitalares de referência.

Policiais militares do 4º BPM (São Cristóvão) também estiveram no local para atender a ocorrência. De acordo com informações preliminares, o motorista que dirigia a composição teve um mal súbito e chocou-se com uma estrutura de concreto do viaduto do Gasômetro.

