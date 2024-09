Militares da Força Nacional chegam na Amazônia para combater incêndios

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) informou que os 150 bombeiros militares da Força Nacional convocados pelo ministro Ricardo Lewandowski chegaram à região da Amazônia Legal. Os militares foram convocados após decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar ampliação do efetivo no combate aos incêndios.

Leia também: Imagem da Nasa revela o impacto da nuvem de fumaça sobre o Brasil

Os bombeiros foram distribuídos em 20 municípios que registraram 85% de todos os focos de incêndio da Amazônia, de acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Com os novos reforços, o efetivo de bombeiros militares da Força Nacional chega a 268 agentes e nos próximos dias chegaram mais 48 que ainda estão em treinamento.

O ministério também informou que, além dos bombeiros militares, 32 agentes da Polícia Judiciária foram indicados pela Polícia Federal e Polícias Civis estaduais para a investigação das causas dos focos de fogo.

Ao todo, o MJSP já aplicou aproximadamente R$ 40 milhões em apoio às forças de segurança estaduais e do Distrito Federal em operações de combate aos incêndios em todos os biomas.

*Estagiário sob supervisão de Jaqueline Fonseca