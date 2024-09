Mãe é presa suspeita de degolar o filho de 5 anos em ritual

Uma mulher de 26 anos foi presa por matar a facadas e depois degolar o filho de cinco anos em João Pessoa, na Paraíba. Vizinhos ouviram gritos vindos do apartamento onde a suspeita morava e acionaram a Polícia Militar. O caso ocorreu na última sexta-feira (20/9).

Quando os policiais chegaram ao local encontraram a criança morta. A mulher tentou resistir à prisão e foi baleada pelos militares. Ela está sob custódia no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.

Ao g1, o tenente-coronel Ferreira, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, disse que os policiais encontraram a mulher sentada em uma cadeira com a cabeça do filho no colo. Ela teria tentado se matar mas foi contida pelos policiais. "Foi uma cena dantesca. Eu tenho 29 anos de polícia nunca vi uma cena dessas", afirmou.

O perito Arthur Isidoro, da Polícia Civil, afirmou à imprensa local que o corpo do menino tinha duas perfurações no coração. Também foram encontrados vídeos de rituais e práticas de degolamento no celular da mulher. Claramente abalado com a cena, o profissional se emocionou e abandonou a entrevista.

A delegada Luisa Correia afirmou em entrevista à Tv Paraíba que vizinhos contaram que ela escutava músicas ritualísticas. "Os vizinhos relataram que ela estava escutando esse tipo de música que a gente ainda vai identificar do que se trata", declarou.

O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio com requintes de crueldade.



O Correio tenta contato com a Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.