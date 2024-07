Mulher acusada de matar o filho de 5 meses é presa em Luziânia

Na tarde desta quarta-feira (10/7), uma mulher acusada de matar o próprio filho de 5 meses foi presa em Luziânia - GO, no Entorno do DF. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), inicialmente o Serviço de Verificação de Óbito (SVO) informou que a criança teria morrido por asfixia durante a amamentação. Contudo, o laudo cadavérico preliminar apontou diversas lesões no crânio do bebê.

A PCGO informou que a investigação foi iniciada após o Instituto Médico Legal (IML) entrar em contato com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), na terça-feira (9/7), relatando o recebimento do corpo de uma criança que apresentava possíveis lesões no crânio. No local, o médico disse aos policiais que, por meio do laudo cadavérico preliminar, foram constatadas diversos traumatismos na cabeça do bebê.

Após tomarem conhecimento do resultado dos exames, os policiais iniciaram entrevistas com os familiares, e perceberam que as falas dos genitores não condiziam com o que foi apontado no laudo.

Em razão das divergências nos depoimentos, os pais da criança foram conduzidos à delegacia e, na unidade, a genitora confessou o crime.