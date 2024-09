Anvisa proíbe marcas de azeite e lote de coco ralado; saiba quais são

Uma resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a circulação, distribuição, fabricação, importação, propaganda e uso dos azeites de oliva das marcas Serrano e Cordilheira. O órgão regulador também ordenou a apreensão de todos os lotes dos produtos. Decisão foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU) nesta terça-feira (24/9).

Segundo a Anvisa, as marcas não informaram onde o produto foi fabricado e nem o CNPJ da empresa fabricante. A omissão dos dados é considerada ilegal.

Além das marcas de azeite de oliva, a agência ordenou o recolhimento do lote 030424158 de coco ralado da marca Coco e Cia. A resolução do órgão apontou que a série do produto teve um resultado insatisfatório nos testes que medem a quantidade de dióxido de enxofre.

A comercialização, distribuição, propaganda e uso do produto pertencente ao lote 030424158 ficam proibidas.