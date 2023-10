Coronel agredido em briga de trânsito dá três tiros em motorista

Uma briga por uma vaga de estacionamento deixou uma pessoa baleada na CNA 3, em frente à Praça do DI, em Taguatinga, na tarde desta sexta-feira (6/10). A confusão começou depois que um coronel reformado do Exército foi fechado por outro veículo enquanto retirava o carro da vaga. O motorista agrediu o militar com socos e, para se defender, o servidor efetuou ao menos três disparos de arma de fogo.

A briga ocorreu por volta de 12h. Testemunhas ouvidas pela reportagem contaram que o militar estava acompanhado da esposa e da filha. A família almoçou em um restaurante em frente à praça e foi embora. No momento em que o militar retirava o veículo, um Fox cinza, o condutor de um HB20 o fechou e deu início à confusão. "Ele começou a agredir o senhor com muitos socos. Ele apanhou muito", narrou o dono de um comércio.

Para se defender, o militar efetuou ao menos três disparos contra o motorista. Os tiros teriam atingido as pernas do homem. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o homem. Ele não corre perigo. O militar foi à 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) e prestou depoimento. O caso está em investigação e deve ser registrado como legítima defesa.