Vídeo: FAB intercepta aeronave que invadiu o espaço aéreo brasileiro

A Força Aérea Brasileira (FAB) interceptou, nas proximidades de Humaitá (AM), uma aeronave Cessna 210, sem matrícula, que invadiu o espaço aéreo brasileiro, próximo à fronteira com o Peru, na quinta-feira (26/9).

Sob a coordenação do Comando de Operações Aeroespaciais (COMAE), caças A-29 Super Tucano foram acionados imediatamente ao identificar a movimentação criminosa pelo radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (SISDABRA). A aeronave foi interceptada às 16h.

Leia também: FAB intensifica ataque ao incêndio no Pantanal



"Demonstrando total desprezo pela lei, pouco antes de ser avisado que seria abatido, os criminosos adotaram manobras desesperadas com a aeronave e realizaram um pouso forçado nas proximidades de Humaitá (AM). Em solo, em razão de apagar rastros, incendiaram o avião e fugiram às pressas", informou a FAB.

O Major-Brigadeiro do Ar João Campos Ferreira Filho, Chefe do Estado-Maior Conjunto do COMAE, ressaltou a eficácia da missão: “A prontidão da Força Aérea Brasileira é permanente e a nossa habilidade de receber e interpretar dados, assim como de coordenar com as agências do Governo é crescente.”, declarou.