Frei de Brasília arrebata multidão de espectadores no Youtube

Com mais de 5,5 milhões de seguidores no Instagram e 5,46 milhões no Youtube, Frei Gilson é um fenômeno nas redes sociais. De Brasília, o religioso expandiu o público para além do quadradinho e passou a reunir multidões de fiéis em transmissões ao vivo durante a madrugada.

Em uma única noite, o religioso conseguiu reunir mais de 700 mil pessoas simultaneamente em uma live do Rosário da Madrugada, da Quaresma de São Miguel Arcanjo — composta por 40 dias de oração em transmissões ao vivo realizadas às 4 horas da manhã.

A primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha, participou de um dos rosários, a convite de Frei Gilson. Mayara começou a se preparar às 2h para chegar ao local de oração.

Além da pregação nas redes sociais, Frei Gilson tem músicas famosas no meio católico e comanda o programa Som do Monte, transmitido às quartas-feiras pela TV Canção Nova.

Nesta sexta-feira (27/9), o religioso participará de um acampamento católico que espera reunir mais de 20 mil fiéis na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP). O evento terá missas, vigílias, pregações e shows durante todo o fim de semana.