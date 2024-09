Em meio às chuvas no Sul, Leite cobra recursos para o estado e defende turismo

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou de agenda em Brasília, nesta quinta-feira (26/9), para promover o turismo gaúcho. No entanto, a região Sul tem registrado fortes chuvas, vendavais e tempestades nos últimos dias.

Na noite desta quarta-feira (25/9), em Palmeira das Missões (RS), um vendaval alcançou ventos de 100 km/h e provocou destelhamento de casas e prédios, quedas de árvores e desabamento de muros. Parte da cidade também ficou sem energia elétrica, mas o caso já retornou à normalidade. De acordo com a MetSul Meteorologia, o temporal no Noroeste do estado foi mais fortes, pois as temperaturas estavam mais elevadas, com cerca de 30ºC. Nas próximas horas, pode chover, mas não deve chegar a níveis extremos.

Já na capital Porto Alegre (RS), uma chuva intensa fez o dia virar noite, durante esta manhã. Ruas ficaram alagadas e houve bloqueio total em trechos que ficaram intransitáveis. Na região metropolitana, em Viamão, Sapucaia do Sul, Gravataí e Nova Santa Rita, chegou a cair granizo. Segundo o MetSul, a chuva segue nas próximas horas, mas menos intensa.

Leia também: Rio Grande do Sul volta a ficar em alerta para temporais

No entanto, de acordo com a assessoria de Leite, as chuvas registradas no estado, apesar de expressivas, não são 'nem perto' da tragédia ambiental que ocorreu em maio no estado - que deixou 183 mortos e 27 desaparecidos.

Leia também: Rio Grande do Sul registra 'chuva preta' por causa das queimadas

O governador do RS participou do lançamento da 51ª ABAV Expo, promovida pela Associação Brasileira das Agências de Viagens, que é um dos principais eventos do turismo nacional. Ele pretende incentivar a sociedade a viajar para as cidades gaúchas, já que as estradas foram recuperadas e o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), será reaberto no próximo 21 de outubro.

Leite ainda afirmou, durante o evento, que vai lutar para garantir toda verba prometida pelo governo federal ao estado. "Não é cortando os recursos para uma região que foi fragilizada, está em calamidade reconhecida pelo Congresso Nacional, e recebeu essas promessas de ajuda do governo federal, que vai se resolver esse déficit [do país]", disse.

Para o governador, "é fundamental que os cortes aconteçam em outras áreas". Ainda segundo Leite, "Há espaço, tenho absoluta convicção, para evitar que corte aquilo que se anunciou para o RS. Nós não vamos aceitar, vamos nos mobilizar e vamos garantir a pressão para que esses cortes não aconteçam", defendeu o governador