Trecho da praia de Ponta Negra, em Natal, é interditado por risco de colapso

Um trecho da praia de Ponta Negra, em Natal, foi isolado pela Defesa Civil do município, nesta sexta-feira (27/8), devido ao "risco de colapso" da estrutura. A área isolada fica localizada no entorno do Morro do Careca, na capital do Rio Grande do Norte. O local passa por processo erosivo por causa do avanços das ondas do mar.

A ação da Defesa Civil ocorre em meio ao decreto de situação de emergência anunciado pela prefeitura de Natal, no sexta passada (20/9). A situação de emergência foi assinada por causa dos agravamentos provocados pelo avanço do mar em Ponta Negra, em Natal.

Esse movimento marítimo destruiu dissipadores de drenagens em trecho de hotéis em hotéis e aumentou o processo erosivo do Morro do Careca, que é o principal cartão-postal da cidade.



Ações da prefeitura

No local onde isolado por risco de colapso, há cones e fitas zebradas foram colocadas na faixa de areia próxima ao último bar e restaurante antes de chegar ao morro. Operários da prefeitura de Natal também começaram a implantar sacos de areia na base do morro, para tentar diminuir o impacto das ondas na maré alta e o aumento da erosão.

Essas ações visam frear o avanço do mar sobre as estruturas urbanas e em toda a orla de Ponta Negra até que a obra da engorda. O Correio tenta contato com a Defesa Civil de Natal para coletar mais informações sobre as iniciativas na praia de Ponta Negra.