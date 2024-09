GDF destina verba de R$ 450 mil para futura reforma na Piscina de Ondas

Foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF), na manhã desta sexta-feira (6/9), uma portaria que define a destinação de verba para uma futura reforma no complexo aquático localizado próximo ao estacionamento 7 do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek. O valor inclui restauros na Piscina de Ondas, fechada desde 1997.

Segundo a publicação, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) está somando verbas para a contratação integrada de empresa ou consórcio, visando a elaboração dos projetos básico e executivo de arquitetura e de engenharia do espaço. Trata-se de uma transferência de fundos que, somados, atingirão o valor estimado para a licitação, em andamento. Dessa forma, ainda não há prazo para o início das reformas.

A verba será destinada ao fornecimento e instalação de equipamentos e de brinquedos aquáticos, incluindo montagem, realização de testes, comissionamentos, pré-operação e demais operações necessárias e suficientes à entrega final, em condições de funcionamento, da Piscina de Ondas, do riolento, da piscina infantil (baby e kids) e demais edificações. Até o momento, o valor destino é de R$ 450 mil.