Velório de Darlan Guimarães, dono da Pão Dourado, será neste domingo (29/9)

O velório e sepultamento de Darlan Guimarães, dono da rede de padarias Pão Dourado, devem ocorrer na tarde deste domingo (29/9) no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, a partir das 14h30. A informação foi dada pela empresa pelas redes sociais.



Segundo o comunicado, todas as unidades da rede de padarias ficarão fechadas durante a tarde deste domingo para que o colaboradores possam se despedir de Guimarães.

Morte de Darlan Guimarães

Um dos empresários de maior sucesso do ramo das padarias em Brasília, Darlan Guimarães morreu na noite da última sexta-feira (27/9), aos 55 anos. O dono da rede de padarias Pão Dourado sofreu um ferimento por disparo acidental de arma de fogo enquanto pescava em um rio na região de Santa Cruz do Xingú, no Mato Grosso.

Segundo apuração do portal Agência Tocantins, Darlan estava em uma área remota quando o acidente ocorreu. Ele chegou a ser levado de avião para Palmas, capital do Tocantins, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu. Ele teve o atendimento necessário e socorristas do SAMU tentaram manobras de reanimação sem sucesso.

As circunstâncias do disparo acidental ainda serão investigadas.