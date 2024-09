Usuários relatam instabilidade no Spotify neste domingo (29/9)

Usuários do Spotify estão enfrentando instabilidade na plataforma neste domingo (29/9). Os problemas são tanto nas versões para dispositivos móveis, quanto em desktops. Além das dificuldades para acessar o aplicativo, usuários relatam a incapacidade de carregar novas pesquisas e a interrupção na reprodução das músicas.

Segundo o Downdetector, site que monitora o status de serviços de streaming, cerca de 3 mil reclamações foram contabilizadas em relação ao Spotify. O pico de relatos foi registrado por volta das 13h.

Nas redes sociais, os usuários comentaram a situação. Um deles escreveu: "Olha só, eu aceito ficar sem qualquer rede social, mas sem o Spotify não tem como". Outro questionou: "Derrubaram até o Spotify agora?".

As principais buscas no Google Trends em relação ao serviço incluem termos como "Spotify Caiu", "Spotify com problema" e "Spotify não toca".

O Correio não conseguiu contato com a representação do Spotify no Brasil. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.