Brasileiros são presos por suspeita de assassinato em Bruxelas

Três cidadãos brasileiros foram presos na Bélgica e em Portugal sob suspeita de envolvimento no assassinato de um francês em Bruxelas, ocorrido no final de agosto. O Ministério Público belga divulgou nesta segunda-feira (30) que os detidos são apontados como os principais suspeitos do crime.



Um homem francês de 57 anos foi morto em sua residência, enquanto sua esposa e filho, de 22 anos, foram baleados após uma invasão por três homens armados no último dia 29 de agosto. O crime ocorreu na presença da família, e os suspeitos foram acusados de tentativa de assassinato e assassinato.



leia também:Homem é assassinado a tiros com filha de cinco meses no colo

Um dos suspeitos foi preso um dia depois do crime, e os outros dois foram detidos em Lisboa, Portugal, no dia 27 de setembro.



De acordo com a emissora belga RTBF, dois dos suspeitos teriam combinado um encontro com o filho da vítima por meio do aplicativo Grindr, com a intenção de roubar a casa.



*Estagiário sob a supervisão de