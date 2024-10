Dados do PQueimadas indicam que, quando somados os registros dos últimos três meses do ano, 2024 terá o maior número de incêndios desde 2010 - (crédito: CBMGO/Divulgação)

Setembro é o pior mês em registros de queimadas nos últimos 14 anos, atingindo a marca de 82.191 até domingo (29/9), segundo dados do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (PQueimadas - Inpe). Isso representa um aumento de 30% em relação à média histórica do mês.



O nono mês do ano só está atrás do respectivo mês de 2004 (121,3 mil), 2005 (102,4 mil), 2007 (141,2 mil) e 2010 (109.030). Porém, os dados do PQueimadas indicam que, quando somados os registros dos últimos três meses do ano, 2024 terá o maior número de incêndios desde 2010, quando foram contabilizadas mais de 319,3 mil queimadas.

Regiões com os piores aumentos no ano

Ao longo de todo 2024, de todas as regiões, o Centro-Oeste foi a que registrou o maior aumento. No intervalo de 1º de janeiro a 29 de setembro, o número de focos de fogo registrados pelo Inpe aumentou 243% de 2023 (18,5 mil) para 2024 (63,8 mil). O estado da região (e do país) que apresentou o maior número de queimadas este ano foi o Mato Grosso, com 45,7 mil registros, responsável por 71,7% de todo o Centro-Oeste e com um aumento de 219% em relação ao ano passado (14,3 mil).

O Sudeste ficou logo atrás, com 19,7 mil registros de foco, um aumento de 197% em relação ao mesmo período de janeiro a setembro de 2023 (6,6 mil). São Paulo foi o estado que teve o maior número de incêndios, com 7,8 mil contabilizados até o dia 29 deste mês, o que corresponde a 39,8% do total. Já o estado da região com o maior número de registros de queimadas ao longo do ano foi Minas Gerais, com 10,1 mil incêndios, equivalente a 51,7% do total.

Biomas com os piores aumentos no ano

Com as queimadas, os biomas são os que mais sofrem. O Pantanal é o que teve o pior aumento de focos, 1.431% em relação ao período de 1º de janeiro a 29 de setembro de 2023 (773). Este ano o bioma registrou 11,8 mil incêndios.

Logo atrás está a Mata Atlântica, com 18,3 mil focos de fogo registrados em 2024, o que representa um aumento de 125% em relação ao mesmo período analisado de 2023 (8,1 mil). A porcentagem de aumento só fica atrás dos períodos 1998 (3,1 mil) para 1999 (8.064), com aumento de 157%, e 2001 (3,9 mil) para 2002 (16,7 mil), aumento de 326%.

