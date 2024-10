Atriz da Globo denuncia transfobia durante pane no sistema em voo da Azul

A atriz e cantora Isis Broken relatou uma pane no sistema durante um voo da companhia Azul. Em um vídeo publicado nas redes sociais, a artista explicou que a aeronave apresentou problemas por conta de uma rachadura em uma das asas. Por conta disso, houve um pouso de emergência na cidade de Salvador.

Isis também denunciou que durante a situação de emergência sofreu transfobia por parte de um dos funcionários da empresa, que a tratou pelos pronomes errados. "Insistiu em me tratar pelos pronomes errados, mesmo eu o corrigindo mais de uma vez. Já estava desestabilizada com toda a situação, com medo e aflita, foi um total desrespeito comigo e com todos aqueles que passaram por esse trauma, inacreditável que tivemos que passar por isso", escreveu a atriz na legenda da publicação.

No vídeo, Isis aparece chorando e tremendo. "Nunca senti tanto medo na minha vida", disse. Na sequência, já após o pouso, as imagens mostram a artista discutindo com o funcionário da Azul que teria sido transfóbico. Ela cobrou um pedido de desculpas pelo tratamento recebido, que não foi atendido.



Ao Correio, a atriz contou que foi um dos momentos mais terríveis de sua vida e que só conseguia pensar no filho. "Eu segurei na mão de uma estranha que tava do meu lado e esperei a morte. O avião foi perdendo a altitude e caindo, perdendo força, e eu só conseguia pensar no meu filho e no meu marido."

Agora, Isis diz que está "anestesiada" e "traumatizada". "A gente tinha acabado de sobreviver a um incidente aéreo e estava todo mundo muito abalado no momento, e aí eles foram transfóbicos comigo... Eu não merecia isso", completou.



Isis Broken é atriz e cantora afro-indígena e já ganhou mais de 27 prêmios. Atualmente, interpreta a personagem Corina Castello na novela No Rancho Fundo, exibida na Tv Globo. Isis também é casada e mãe de um menino de dois anos.

Em resposta ao Correio, a Azul enviou a seguinte nota: "A Azul repudia e combate todo e qualquer tipo de discriminação, seja por raça, gênero, orientação sexual, religião, ideologia, origem étnica ou diversidade funcional. A companhia informa que tem como política atender seus clientes da melhor maneira possível, por meio de um serviço personalizado, com qualidade, eficiência, presteza e principalmente segurança. Os tripulantes são treinados e orientados para seguir todos os procedimentos e prestar a assistência necessária aos clientes."