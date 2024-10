Nova onda de calor: seis estados e o DF estão em alerta amarelo

Seis estados e o Distrito Federal estão em alerta amarelo por causa de uma onda de calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura nesses locais pode ficar 5ºC acima da média até quarta-feira (2/10).



Veja a lista dos locais em alerta amarelo:

Centro Goiano,

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,

Leste Goiano,

Norte Pioneiro Paranaense,

Centro-Sul Mato-grossense,

Sul Goiano,

Presidente Prudente,

São José do Rio Preto,

Leste de Mato Grosso do Sul,

Campinas,

Oeste de Minas,

Bauru,

Piracicaba,

Sul/Sudoeste de Minas,

Itapetininga,

Centro Norte de Mato Grosso do Sul,

Campo das Vertentes,

Ribeirão Preto,

Araçatuba,

Sudeste Mato-grossense,

Noroeste Paranaense,

Zona da Mata,

Macro Metropolitana Paulista,

Marília,

Norte Central Paranaense,

Sudoeste de Mato Grosso do Sul,

Araraquara,

Pantanais Sul Mato-grossense,

Vale do Paraíba Paulista,

Noroeste Goiano,

Nordeste Mato-grossense,

Centro Oriental Paranaense,

Sudoeste Mato-grossense,

Centro Ocidental Paranaense,

Central Mineira,

Noroeste de Minas,

Metropolitana de São Paulo,

Assis,

Sul Fluminense,

Metropolitana de Belo Horizonte,

Distrito Federal,

Centro Fluminense,

Metropolitana de Curitiba,

Litoral Sul Paulista,

Oeste Paranaense,

Norte Mato-grossense,

Norte de Minas.

Previsão do tempo para outubro

A previsão do Inmet para o mês de outubro indica chuvas acima da média em grande parte da região Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e sul do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Além disso, há chances do retorno gradual das chuvas para a parte central do país, durante a segunda quinzena de outubro.



Desta terça-feira (1º/10) até a próxima segunda, a previsão para o Centro-Oeste é de tempo quente e seco, exceto no noroeste do Mato Grosso e sul do Mato Grosso do Sul, onde não se descartam pancadas de chuva isoladas.

Na região Norte, áreas de instabilidade associadas ao calor e alta umidade irão provocar pancadas de chuva no decorrer da semana, com valores acima 60 mm no noroeste do Amazonas, Roraima e Pará. Pancadas de chuva isoladas não estão descartadas nas demais áreas da região, com exceção do centro e sul do Tocantins, onde a chance de chuva é pequena.



No Nordeste, a previsão é de tempo quente e seco. No entanto, no início da semana, espera-se um aumento na nebulosidade que pode gerar instabilidades, resultando em pancadas de chuva isoladas, especialmente em áreas do nordeste e leste da região. Também há previsão de ventos costeiros e ventanias no interior da região.

Já no Sudeste, há previsão de chuva em áreas isoladas de São Paulo, leste de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e Espírito Santo, entre os dias 3 e 4 de outubro, por causa do avanço de um sistema frontal que se desloca em direção ao oceano. Nas demais áreas, o tempo permanecerá quente e seco.

Confira algumas recomendações para a onda de calor:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas. Por isso, use protetor solar;

Use chapéus e óculos escuros;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados;

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede.