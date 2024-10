Gusttavo Lima se defende de acusações: "Mentiras, suposições, fake news"

O cantor Gusttavo Lima utilizou suas redes sociais, nesta segunda-feira (30/9), para falar sobre as investigações em que é apontado como suspeito de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado a sites de apostas. Em uma live transmitida em seu perfil no Instagram, o sertanejo afirmou estar surpreso com as acusações e negou qualquer envolvimento em atividades ilícitas, classificando as alegações como "mentiras, suposições e fake news".

Durante a transmissão ao vivo, Gusttavo Lima conversou com um de seus advogados e exibiu documentos que, segundo ele, comprovam a legalidade de transações comerciais que realizou, incluindo a venda de aeronaves para empresas que estão sendo investigadas pela Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco. "Não é possível que eu tenha feito algo de errado", disse o cantor, ressaltando que consultou especialistas das áreas tributária e financeira, que garantiram que sua situação está regular. "Estou muito tranquilo, acredito na Justiça do Brasil, acredito na Justiça de Pernambuco. Acredito que isso acabará o mais rápido possível", declarou.



Leia também: Motivo para Gusttavo Lima ter deixado o país às pressas vem à tona

O cantor sertanejo foi indiciado por lavagem de dinheiro e associação criminosa após uma investigação da Polícia Civil de Pernambuco, que apontou seu suposto envolvimento em uma organização criminosa que teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões em atividades ilícitas, incluindo o uso de sites de apostas para a lavagem de dinheiro. Um dos elementos que motivou a emissão de um mandado de prisão preventiva contra o artista, no dia 23 de setembro, foi a acusação de que ele teria dado "guarida a foragidos", segundo a juíza Andréa Calado da Cruz.



Gusttavo Lima também expressou esperança de que a situação seja resolvida rapidamente e que a verdade prevaleça. "Jamais trocaria minha paz e honestidade por nenhum dinheiro desse mundo".



Leia também: Gusttavo Lima faz pronunciamento em live sobre investigação

A live atraiu milhares de espectadores, muitos dos quais expressaram apoio ao artista nas redes sociais. Apesar do impacto das acusações, Gusttavo Lima continua mantendo sua agenda de shows e compromissos profissionais, enquanto seus advogados seguem trabalhando na defesa.



De acordo com a investigação, Gusttavo Lima teria ajudado o casal José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha, donos da empresa Vai de Bet e também investigados pela Operação Integration, a fugirem da Justiça. O casal teria sido transportado pelo cantor para a Europa, especificamente para a Grécia e as Ilhas Canárias, com o intuito de evitar sua captura pelas autoridades brasileiras.



No entanto, o pedido de prisão preventiva de Gusttavo Lima foi revogado no dia 24 de setembro, menos de 24 horas após sua emissão. A decisão foi tomada com base em novos elementos apresentados pela defesa do cantor, que argumentou não haver provas suficientes para justificar sua detenção.



*Estagiária sob a supervisão de Jaqueline Fonseca