Candidato a vereador sofre tentativa de homicídio no Rio de Janeiro

O candidato a vereador do Rio de Janeiro, Ítalo Koster (PDS), denunciou que sofreu uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (30/9). Enquanto dirigia em direção ao Recreio, após um dia de reuniões em Campo Grande, ele foi surpreendido por um carro que o fechou na pista. Depois, um suspeio atirou três vezes e atingiu a janela do motorista. Por causa da blindagem do veículo, Ítalo saiu ileso.

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o caso foi registrado na 43ª Delegacia de Polícia, localizada em Guaratiba. O veículo passou por perícia e os policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime.

Antes do ataque a tiros, Ítalo começou a receber ameaças anônimas via WhatsApp. O candidato também notou um carro suspeito estacionado constantemente na esquina de casa. Na madrugada de sexta-feira (27/9) um veículo parou ao lado dele na esquina da Gláucio Gil com a Praça da Zefa, no bairro Recreio, baixou o vidro e exibiu uma arma.

Ítalo Koster (PSD) recebeu ameaças por mensagens (foto: Reprodução)

"Este ataque é mais um capítulo de uma sequência de ameaças e intimidações direcionadas a Ítalo, que vem se destacando por sua proposta de política inclusiva e transparente. Mesmo diante de tentativas tão graves de intimidação, Ítalo reafirma seu compromisso em lutar por um Rio de Janeiro mais justo, seguro e inclusivo. Ítalo está bem e segue firme em sua missão. O atentado, longe de enfraquecer sua determinação, apenas reforça a importância da sua candidatura e o quão relevante é o trabalho que está sendo feito", afirmou a equipe do candidato.