Incêndios atingem 168 carros em Goiânia; veja vídeo

Cerca de 21 militares estiveram envolvidos na contenção do fogo - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros de Goiás)

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás foram acionadas, na tarde de segunda-feira (30/9), para atender a um incêndio em veículos na garagem da Secretaria Municipal de Mobilidade, em Goiânia. No local, os bombeiros combateram as chamas que atingiram inicialmente cerca de 78 veículos.

Mais tarde, por volta das 20h50, as equipes foram novamente acionadas para retornar ao local, pois havia um incêndio em outros veículos. Desta vez, foram atingidos mais 85 veículos, totalizando 163, se somados os do primeiro incêndio.

Veja vídeo:

Pela posição dos carros atingidos no segundo incêndio, as equipes perceberam que o fogo foi provocado intencionalmente.











Segundo o Corpo de Bombeiros de Goiás, foram gastos um total de 44 mil litros de água — 19 mil no primeiro incêndio e 25 mil no segundo. Além disso, 21 militares estiveram envolvidos na contenção do fogo.