Três mulheres morrem após carro cair de ponte e ficar submerso

Três mulheres morreram em Prudentópolis, no Paraná, após o carro em que as vítimas se encontravam cair de uma ponte e ficar submerso em um afluente do Rio São João. O caso ocorreu na noite dessa terça-feira (1º/10) e as mortes foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros do estado.

Cinco pessoas se encontravam dentro do veículo na hora do acidente. O motorista e um quarto passageiro conseguiram sair do carro sozinhos e sobreviveram. Os corpos de duas das três mulheres foram retirados do carro por populares. Após uma varredura, os bombeiros encontraram a terceira vítima morta no banco traseiro.

A Polícia Civil informou ao Correio que irá instaurar um inquérito a fim de esclarecer as circunstâncias do ocorrido. As três mulheres foram identificadas como Adriana Wilczeski, 34 anos, Michele Fabiane Ancelmo, 39 anos, e Cristiane Aparecida Niebekailo, 28 anos.

