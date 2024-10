Aeronave que vai repatriar brasileiros no Líbano chega a Lisboa

O retorno do KC-30 ao Brasil está condicionado a coordenações e protocolos adicionais, segundo a FAB - (crédito: Divulgação/FAB )

A aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai repatriar brasileiros que estão no Líbano em meio aos ataques de Israel contra o Hezbollah pousou às 10h10 (horário de Brasília) desta quata-feira (2/10) em Lisboa, Portugal. O avião faz uma escala na cidade antes de partir para Beirute, capital libanesa.

A aeronave é do modelo KC-30, e deixou o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, à 0h47 de hoje.

Leia também: Israel ameaça atacar Irã após ser alvo de chuva de mísseis balísticos

A Operação “Raízes do Cedro” estima que 220 brasileiros sejam resgatados nesta primeira etapa. A maior comunidade de brasileiros no Oriente Médio está no Líbano, onde vivem 21 mil brasileiros.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE), cerca de 3 mil brasileiros procuraram a embaixada com uma solicitação de repatriação.

O retorno do KC-30 ao Brasil estará condicionado a coordenações e protocolos adicionais, segundo a FAB.

Diversos ataques aéreos israelenses ao território libanês foram registrados. Desde o último dia 17, mais de mil pessoas morreram na região, incluindo dois adolescentes brasileiros e seus pais.