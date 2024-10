Veja o que disse Cid Moreira na última entrevista para a TV

O jornalista Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3/10) aos 97 anos, deu sua última entrevista para a televisão brasileira em setembro. Na ocasião, o apresentador e locutor falou ao programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães.

Em trechos de sua fala, Cid agradeceu por ter recebido o livro O lado B de Boni, de José Bonifácio, e lamentou por não poder ter ido ao lançamento. "Boni, obrigada por ter me enviado o livro B. Fiquei animado com o convite do lançamento, mas chega um momento em que a nossa casa é o melhor e mais confortável abrigo pra gente enfrentar as limitações da idade", disse.

Na sequência, Moreira elogia o amigo e afirma ter sido um privilégio ter trabalhado com Bonifácio em anos "cheios de desafios". Em outro trecho, o jornalista manda um beijo para Cissa e revela ter muito carinho pela apresentadora. "É um prazer ver você trabalhando nesse programa tão simbólico para todos nós brasileiros".

Cid Moreira trabalhou na televisão brasileira desde os anos 1940. Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Na década de 1990, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, Cid gravou a Bíblia na íntegra. Os CDs bíblicos com a locução dele se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas.