Causa da morte de Cid Moreira é revelada; veja

O médico Nélio Gomes Jr., que tratou o jornalista Cid Moreira, deu uma entrevista na manhã desta quinta-feira (3/10) para o programa Encontro, da TV Globo, onde confirmou que a causa da morte de Cid foi falência múltipla de órgãos.

Segundo o médico, Cid já tratava de um quadro de insuficiência renal crônica e fazia tratamento em casa. O especialista explicou que o jornalista apresentou um quadro de infecção antes de ser internado e que isso poderia ter sido causado pela diálise que ele fazia continuamente há três anos.

"Infelizmente com um paciente de 97 anos e com múltiplas comorbidades o que acaba evoluindo com uma falência múltipla de órgãos", explicou o médico.

A entrevista, de forma virtual, também contou com a presença da esposa do jornalista, Fátima Sampaio.

Em nota, o Hospital Santa Teresa confirmou a morte do jornalista às 8h desta quinta-feira (3) e também falou sobre a causa da morte. "Ele estava internado há 29 dias e o óbito foi em decorrência de insuficiência renal crônica agudizada, distúrbio eletrolítico e falência múltipla de órgãos".

Quem era Cid Moreira

A notícia da morte do jornalista foi divulgada nesta quinta-feira (3/10). O apresentador e locutor fez carreira na televisão brasileira desde os anos 1940. Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Cid nasceu em Taubaté, São Paulo, em 27 de setembro de 1927. Segundo o site Memória Globo, Cid atuou na narração de comerciais até 1949, quando se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade.

Em 1951, transferiu-se para o Rio de Janeiro e foi contratado pela Rádio Mayrink Veiga, e permaneceu por lá até 1956. Nesse período, ele teve as primeiras experiências em televisão, na TV Rio.

A estreia de Cid como locutor de noticiários foi na própria TV Rio, em 1963, na equipe do Jornal de Vanguarda.

Na década década de 1990, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, Cid gravou a Bíblia na íntegra. Os CDs bíblicos com a locução dele se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas.