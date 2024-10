Cid Moreira deu instruções para o velório antes de morrer; veja

Cid estava internado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia e uma doença renal crônica - (crédito: Observatório dos Famosos)

Antes de morrer, Cid Moreira deu instruções para a esposa, Fátima Sampaio, sobre o que fazer depois da morte dele. Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, a viúva do jornalista contou que ele pediu que fosse enterrado ao lado da primeira esposa, da filha e do neto. Cid morreu nesta quinta-feira (3/10), aos 97 anos.

"Ele quer ficar perto da primeira esposa, da filha que se foi e do neto que se foi", explicou Fátima. Ela também disse que Cid deseja ser enterrado em Taubaté, sua terra natal. "Ele ama Petrópolis, vamos fazer uma despedida em Petrópolis antes, ou no Rio, e depois ir para a terra natal."

Cid estava internado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, tratando uma pneumonia e uma doença renal crônica. Fátima explicou que o casal se mudou para perto do hospital para que o marido pudesse fazer tratamento.

"A gente vinha lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. Passei os últimos dias aqui com ele, não tinha outro lugar que eu poderia estar. Ele dizia estar cansado, não contei para ninguém para garantir sua privacidade e confortá-lo. Mas ele estava lúcido até o fim", detalhou.

Leia também: William Bonner lamenta morte e relembra histórias de Cid Moreira

O apresentador e locutor fez carreira na televisão brasileira desde os anos 1940. Ele ocupou a bancada do Jornal Nacional por 26 anos, desde o dia da estreia do telejornal, em setembro de 1969. Foi também locutor de reportagens especiais do Fantástico.

Na década de 1990, ele se dedicou à gravação de salmos bíblicos. Em 2011, Cid gravou a Bíblia na íntegra. Os CDs bíblicos com a locução dele se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas.