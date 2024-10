Cid Moreira estava internado tratando doença; saiba tudo

O jornalista Cid Moreira morreu, nesta quinta-feira (3), aos 97 anos. O jornalista estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Região Serrana do RJ. Nas últimas semanas, o apresentador vinha tratando de uma pneumonia.

O ex-âncora do Jornal Nacional, atuou no telejornal por 26 anos. Na última sexta-feira (27), ele comemorou o aniversário e compartilhou uma foto ao lado de dois amigos. "Meu cabeleireiro Serginho e Afonso Roxer, dois amigos que cuidam de mim! Obrigada pelo carinho", escreveu ele.

Dono de uma voz irreverente, o jornalista nasceu em Taubaté, em 27 de setembro de 1927 e se formou em contabilidade, em 1944. Atualmente, Cid compartilhava com os seguidores conteúdos produzidos em seu canal do Youtube.

Durante a participação ao vivo no programa "Encontro", a mulher do apresentador e jornalista, Fátima Sampaio, falou com Patrícia Poeta. Fátima revelou que, ela e o marido chegaram a se mudar para perto do hospital, para que Cid fizesse diálise, e que ele ficou lúcido até o fim.

"Passei os últimos dias aqui com ele, não tinha outro lugar que eu poderia estar. Ele dizia estar cansado, não contei para ninguém para garantir sua privacidade e confortá-lo. Mas ele estava lúcido até o fim", contou a mulher ao vivo e direto do hospital.