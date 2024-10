Adiado, voo para repatriar brasileiros no Líbano é confirmado para amanhã

O voo da Força Aérea Brasileira (FAB) responsável pela repatriação de brasileiros em Beirute, no Líbano, foi adiado logo cedo nesta sexta-feira (4/10), por razões de segurança, em meio à escalada dos bombardeios que atingem a capital libanesa. Agora à noite, a FAB, em nota conjunta com o Itamaraty e o Ministério da Defesa, confirmou que o primeiro voo de repatriação foi reprogramado para decolar amanhã (5) e que "os brasileiros incluídos no voo estão recebendo as orientações para embarque no aeroporto de Beirute".

O governo brasileiro frisou ainda que o aeroporto de Beirute continua em operação para voos da companhia libanesa Middle East Airlines. "O governo brasileiro reitera o alerta para que sigam as orientações de segurança da embaixada em Beirute e das autoridades locais e, para os que disponham de recursos para tanto, procurem deixar o território libanês por meios próprios", afirmou o texto.

Adiamento

“Informamos que, por considerações de segurança, o voo de repatriação precisou ser adiado. Você será avisado oportunamente. Sairá possivelmente amanhã, 05/10”, disse a mensagem enviada na madrugada aos brasileiros no Líbano por autoridades envolvidas na missão de repatriação.



O Ministério das Relações Exteriores emitiu uma nota confirmando o adiamento horas depois. "Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje. Novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia", informou o Itamaraty. Após o cancelamento do voo, as autoridades estavam avaliando as condições na região. Fontes do Itamaraty informaram ao Correio que o adiamento ocorreria por tempo indeterminado e que uma das alternativas em estudo seria utilizar uma rota pela Síria, porém essa opção também apresentaria riscos devido à instabilidade na área.

A FAB está usando aeronave KC-30 na repatriação dos brasileiros, a mesma que atuou no resgate dos repatriados na Faixa de Gaza. O avião, que tem capacidade para cerca de 220 pessoas, está em Lisboa, Portugal, aguardando as orientações para seguir para o Líbano.

Cada decolagem da FAB exige uma negociação com as autoridades locais para determinar o momento e os trajetos mais seguros, já que o conflito muda rapidamente. O território libanês está sendo alvo de ataques de Israel, que, segundo o governo israelense, têm como objetivo atingir o grupo Hezbollah. A operação de repatriação foi intitulada pelo governo federal como “Raízes do Cedro”.



