Voo para repatriar brasileiros no Líbano é adiado devido a bombardeios

O primeiro voo para repatriar brasileiros que estão no Líbano foi adiado em 24 horas por questão de segurança. O território libanês tem sido alvo de bombardeios israelenses em ofensiva contra o grupo extremista Hezbollah. Na quinta-feira (3/10), Israel bombardeou as proximidades do aeroporto de Beirute, capital do Líbano.

Com o adiamento, a chegada dos brasileiros ao Brasil também sofrerá atraso. Segundo o g1, a previsão é de que o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) deixe o Líbano apenas às 14h deste sábado (5/10), no horário de Brasília.

A aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira, pousou em Lisboa, Portugal, na quarta-feira (2/10). De acordo com a FAB, o retorno ao Brasil estará condicionado a coordenações e protocolos adicionais.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse novas informações sobre o voo serão prestadas ao longo do dia. "Em consequência da necessidade de medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se dirigirão ao aeroporto da capital libanesa, a operação do primeiro voo brasileiro de repatriação não ocorrerá no dia de hoje", destacou.



A tripulação é composta, além dos tripulantes operacionais da aeronave, por militares da área de saúde, como médico, enfermeiro e psicólogo. Esses profissionais estarão prontos para prestar o apoio necessário durante a missão de repatriar os brasileiros.



A expectativa é resgatar 220 brasileiros no Líbano, entre idosos, mulheres e crianças. A operação de repatriação foi intitulada pelo governo federal de Raízes do Cedro.