Avião da FAB volta ao Líbano em busca de brasileiros e com doação de insumos

Aeronave KC-30 decolou da Base Aérea de São Paulo rumo a Lisboa, Portugal, onde fará uma escala antes de pousas no aeroporto de Beirute, capital do Líbano - (crédito: Divulgação/FAB)

O governo brasileiro enviou ao Líbano uma doação de 20 mil seringas com agulhas e quatro mil agulhas avulsas para auxiliar nos atendimentos médicos em meio a ataques de Israel. A carga seguiu para o país neste domingo (6/10), no segundo voo de repatriação da Força Aérea Brasileira (FAB), que decolou da Base Aérea de São Paulo.

O avião KC-30 fará uma escala em Lisboa, Portugal, após 9h20 de voo, e seguirá para o aeroporto de Beirute assim que houver condições para embarcar a segunda leva de brasileiros que querem deixar o país.

A doação foi informada em nota conjunta do Ministério das Relações Exteriores e do Ministério da Saúde, que coordenaram a operação. Outras doações devem ser enviadas nos próximos dias. O envio de insumos hospitalares atende a um pedido da Embaixada do Líbano no Brasil, feito no dia 23 de setembro.

Segundo o Ministério da Saúde, as seringas e agulhas pertencem aos estoques do Sistema Único de Saúde (SUS). A pasta fez uma análise e garante que não haverá prejuízo para a rede pública de saúde. Ao todo, a carga pesa cerca de 115 kg.

Operação Raízes do Cedro

O governo federal realiza a Operação Raízes do Cedro para repatriar brasileiros que vivem no Líbano, e que desejam retornar ao Brasil. O primeiro retornou a solo nacional hoje, com 228 repatriados. Novos voos serão feitos nas próximas semanas. Ao todo, cerca de três mil pessoas se cadastraram para os voos junto à Embaixada do Brasil em Beirute, capital libanesa.