Emoção marca a chegada dos brasileiros resgatados no Líbano

Às 11h, os 228 passageiros começaram a descer da aeronave KC-30, da Força Aérea Brasileira. Na primeira fila, dois exibiam com a bandeira do Líbano. Outros vinham com a camisa da Seleção Brasileira. Eram aplaudidos pelo grupo receptivo do governo.

Poucas horas depois de votar em São Bernardo do Campo (SP), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o grupo de repatriados. Abraçou os brasileiros, muito emocionados. A primeira dama Janja da Silva, de camisa vermelha e calça preta, também cumprimentava os passageiros que saíram da zona de conflito. Crianças e idosos também eram uma parcela importante do grupo.



Ajoelhado e com braços erguidos, um dos passageiros agradecia o encerramento da viagem. Muitos dos passageiros faziam “selfies” para registrar o momento histórico.

“Foi difícil, mas foi bom. Não conseguia dormir em momento nenhum”, comenta Karim, 21 anos, em entrevista à Globonews. “Ela me ligava todo dia chorando. Eu vi a morte literalmente na minha frente”



Duas cidadãs uruguaias também estavam presentes no voo da FAB.

O mesmo K30 volta ainda neste domingo para Lisboa. Às 14h, a aeronave decola da Base Aérea de Guarulhos, com destino a Lisboa. A previsão a aeronave transportar medicamentos.