Brasileiros resgatados do Líbano chegam a São Paulo

O avião da Força Aérea Brasileira com 229 passageiros resgatados do Líbano pousou na manhã deste domingo (6/10) na Base Aérea de São Paulo, em Guarulhos. Os passageiros foram recebidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A aeronave KC-30, proveniente de Lisboa, chegou às 10h. Esse é o primeiro voo da Operação Raízes do Cedro, planejada para repatriar brasileiros que estão no Líbano, em meio ao conflito entre Israel e o grupo extremista Hezbollah.

O resgate dos brasileiros no Líbano foi autorizado pelo presidente Lula no último dia 30. Dois dias depois, na última quarta-feira, uma aeronave KC-30 da FAB deixou a Base Aérea do Galeão com destino a Lisboa, em Portugal. Ontem, o avião militar prosseguiu para o aeroporto de Beirute, onde teria uma janela de poucas horas para resgatar os brasileiros.

Inicialmente, o embarque dos repatriados estava previsto para ocorrer na sexta-feira. Mas por razões de segurança — a região do aeroporto de Beirute está sob ataque das forças israelenses — a operação foi adiada para ontem.

O avião da FAB com os repatriados decolou de Beirute, às 13h18 de ontem. Entre os 229 passageiros resgatados, há 10 crianças de colo. Uma equipe multidisciplinar está a bordo para realizar atendimentos médicos e psicológicos aos passageiros ainda dentro da aeronave. "A equipe está realmente preparada para tratar de qualquer que seja o problema de saúde que eles venham a apresentar durante o voo", explicou o major Lopes, médico.