Governo aprova auxílio para pescadores atingidos pela seca no Norte

O governo federal anunciou a concessão de um auxílio extraordinário para aproximadamente 100 mil pescadores da região Norte, em resposta à grave seca e estiagem que afeta a área. O benefício, no valor de R$2.824, será pago em parcela única e tem como objetivo mitigar os impactos sofridos por essas comunidades. A medida foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (20).



A relação dos municípios contemplados será enviada ao Ministério da Pesca e Agricultura no prazo de até cinco dias. A expectativa é que cerca de 100 municípios, que tiveram situação de calamidade e emergência reconhecida, sejam beneficiados. O pagamento do auxílio será realizado pela Caixa Econômica Federal, direcionado aos pescadores já cadastrados no Seguro-Desemprego do Pescador Artesanal (Seguro-Defeso). Estima-se que aproximadamente R$300 milhões sejam destinados para o auxílio emergencial.

A prolongada estiagem que atinge o Norte do país tem causado impactos severos nas comunidades pesqueiras e artesanais, que dependem dos rios para sua subsistência. O auxílio busca oferecer alívio financeiro a esses trabalhadores, que enfrentam grandes dificuldades em função das condições climáticas adversas.